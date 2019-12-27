55 Великих цитат Спортсменов про спорт и мотивацию

За миллионными гонорарами от спортивных выступлений находятся годы изнурительных тренировок, крови и пота. Поэтому цитаты великих людей, самостоятельно добившихся успеха, всегда ценятся нами, обычными пользователями интернета. На представленной странице мы собрали большое количество цитат о спорте.

Читая новые цитаты про спорт со смыслом, вы гарантированно получите заряд положительной энергии, настроитесь на выполнение задач, о которых, возможно, уже забыли. Ведь популярные спортсмены прекрасно знают, сколько времени нужно потратить, чтобы добиться нужного результата, какие испытания нужно пройти, с какими проблемами неизбежно приходится сталкиваться. Поэтому их реплики со смыслом, вполне возможно, заставляют других людей не откладывать все на потом, а действовать как можно быстрее.

Мы собрали цитаты как российских, так и зарубежных спортсменов с мировым именем. По мере необходимости, вы можете скопировать на компьютер или мобильное устройство. Создав полноценный цитатник, вы заряжаетесь положительной энергией, толкающей на достижение поставленных ранее задач. Приятного просмотра!

Если человек встает после падения, это не физика, это характер.

Майк Тайсон

В каждом матче я играю одинаково — так, как будто это финал.

Лионель Месси

Если ты хочешь быть лучше остальных, то приготовься делать то, что остальные не хотят делать.

Майкл Фелпс

Если ты не готов трудиться, значит, ты готов проиграть.

Марк Спитц

Без дисциплины ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру.

Майк Тайсон

Когда есть руки и ноги, человека ничто не должно пугать: он всегда сумеет заработать себе на жизнь, даже если придётся мыть полы. Моя мама, например, всю жизнь проработала поваром. И когда меня спрашивали, насколько богата моя семья, я всегда отвечала, что очень богата: в ней четверо детей.

Оксана Чусовитина

Тренер всегда говорил мне: «Ты должен побеждать всех, ты в состоянии сделать это, но что произойдет, когда побьют тебя, сможешь ли ты справиться с этим?». И я знаю, что могу.

Майк Тайсон

Я промахнулся 9 000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха.

Майкл Джордан

Невозможное — ничто.

Мохаммед Али

Спящему не достанется ничего, кроме снов.

Серена Уильямс

Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью.

Мохаммед Али

Мы всегда должны выходить за пределы.

Арнольд Шварценеггер

Чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри — желания, мечты, цели.

Мохаммед Али

Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз

Брюс Ли

Тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы

Лев Яшин

Каждый долгий путь начинается с одного, с первого шага.

Усейн Болт

Любой, самый счастливый финиш — лишь предшественник очередного старта, причем прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий.

Лев Яшин

Рекорды существуют для того, чтобы их бить!

Майкл Фелпс

Чем труднее досталась победа, тем больше ты счастлив, что добился ее.

Пеле

Какой бы ни была ваша цель, вы сможете ее достигнуть, если только захотите потрудиться.

Мохаммед Али

Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и он сумеет сражаться за первое.

Лариса Латынина

Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.

Майк Тайсон

Никогда не думай, что ты проиграл соревнования, если у тебя еще осталось последнее упражнение.

Лариса Латынина

Бокс лучше всего отражает то, что происходит в жизни: когда получаешь нокдаун, ты должен встать! Все в своей жизни, так или иначе, получают нокдауны, но надо встать и двигаться дальше, бороться до конца.

Рой Джонс

Однажды, выполняя сложный прыжок на бревне, приземлилась на него верхом и сломала копчик. В результате месяц не могла сидеть и на лекциях в институте стояла под стенкой. Но я не плакала. Плакать можно от боли, обиды, даже от усталости, но я не плакала никогда – ни на тренировках, ни на соревнованиях.

Лариса Латынина

Бог проверяет самых лучших.

Рой Джонс

Я могу принять поражение, но я не могу принять отсутствие попыток.

Майкл Джордан

Я никогда не понимал значение слова «Сдаться»

Жан-Клод Ван Дамм

Если меня что-то и двигает вперед, то только моя слабость, которую я ненавижу и превращаю в мою силу.

Майкл Джордан

Я знаю только один способ одержать победу – играть головой и сердцем.

Джанлуиджи Буффон

Подборка цитат с мотивацией про спорт поможет отыскать в себе скрытые резервы, и вдохновиться если не на покорение пьедестала почёта, то хотя бы на занятия физической культурой и воспитание важных черт характера. Настроиться на спорт легко, если есть выразительные примеры!

В коллекции собраны фразы знаменитых спортсменов, которым рукоплескали трибуны. Каждое высказывание — мудрость от людей, которые преодолевали себя и обстоятельства, совершая на катке, ринге, стадионе, корте или треке настоящие подвиги.

Некоторые из представленных фраз о спорте широко известны, и считаются чуть ли не народными поговорками. Наша подборка поможет «познакомиться» с именами настоящих авторов, которые прочувствовали каждое слово.

Мотивирующие высказывания чемпионов и призёров соревнований непременно послужат отличным импульсом для любителей и для спортсменов профессионального уровня.

Порой цитаты чемпионов рассказывают об изнанке дела, которому они беззаветно служат. Ведь награды, дорогостоящие призы и зарплаты, шокирующие обывателей баснословным размером, это только вершина айсберга. За каждой историей успеха стоит каторжный труд. Спортивные достижения являются совокупным результатом изнурительных тренировок, сверхчеловеческих усилий во время соревнований, недюжинной силы воли, и в то же время приносят невероятную радость.

В большинстве своём мотивационные цитаты доказывают, что для спорта одними из самых важных качеств у человека являются упорство в достижении поставленных целей и несгибаемая сила характера. Для тех, кому не хватает убедительной мотивации к спорту, подборка афоризмов поможет иначе взглянуть на собственный образ жизни. К тому же качества характера, которые тренируются на занятиях спортом наряду с мышцами, обязательно пригодятся во всех сферах жизни. Читайте и вдохновляйтесь!

Когда вы идете к цели, то на вашем пути встает преграда. Я сталкивался с ними, каждый сталкивался. Но препятствия не должны вас останавливать. Столкнувшись со стеной, не поворачивайте назад, не отступайте. Найдите способ преодолеть этот барьер, поработайте над ним.

Майкл Джордан

Учитесь, чтобы понять, что является настоящим

Стивен Сигал

Даже трудности в жизни для чего-то нужны.

Костя Цзю

Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звёздных игрока.

Пеле

Кто-то говорит что я талантливый, мой самый большой талант заключался в том, что я умел работать больше чем другие. Пахать.

Костя Цзю

Если у нас нет надежды — у нас нет ничего. Если ты спортсмен, то ты должен надеяться, сражаться, чтобы стать великим. Еcли у тебя нет надежды, ты никогда не заставишь горы сдвинуться с места.

Бекки Хэммон

Проигранный бой всегда дает тебе понять, что что-то ты делаешь неправильно.

Костя Цзю

Я вешу 70 килограммов. Если я не свалю соперника в три удара — мне конец. Я использую и руки, и ноги, а бью так быстро, что мне приходится замедляться, чтобы камера поймала мои движения. В моих самых первых дублях люди просто падали на землю, и было абсолютно незаметно, как я их бью.

Брюс Ли

После того, как меня заменили, подошел к своей маме и сказал: «Эти голы для тебя — мама.»

Марио Баллотели

Не кури, детям здоровья оставь.

Фёдор Емельяненко

Лучше начать и ошибаться, чем не начать и сожалеть всю жизнь.

Александр Карелин

Россия — джунгли, где выживает сильнейший. Пока будешь искать правды время кончится.

Михаил Кокляев

Сильный характер выковывается, только когда преодолеваешь сопротивление – и в спортивном зале, и в жизни.

Арнольд Шварценеггер

Девушки считают, что сейчас все парни пошли какими-то женственными. Так ищите не в клубах, а в спорт залах!

Костя Цзю

Цель моя достигнута – мама не работает.

Криштиану Роналдо

Спорт: развлечение до седьмого пота.

Марис Декобра

Самое важное, чему я научился — это находить правильных людей и избегать плохих. Научился ставить цели и достигать их. Научился планировать — я составляю план на день, на неделю, на месяц, на четыре года. Я просчитываю каждый свой шаг. И знаете, это помогает, причём не только в спорте.

Уле-Эйнар Бьорндален

Моя цель – быть лучшим везде и всегда! Это означает, что я должен играть на пределе своих возможностей.

Джеймс Леброн

Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца.

Федор Емельяненко

Бить доски и кирпичи — это ерунда для сосунков. Доска никогда не даст сдачи.

Брюс Ли

Невозможно — это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное — это не факт. Это только мнение. Невозможное — это не приговор. Это вызов. Невозможное — это шанс проявить себя. Невозможно — это не навсегда. Невозможное возможно.

«Мухаммед Али»

Всегда нелегко добираться до вершины. Но намного сложнее удержаться на ней на протяжении долгого времени.

Владимир Кличко

Паши как проклятый. Я об этом помнил всегда – и в матчах, и на тренировках.

Уэйн Гретцки

Когда мужчина хочет быть сильным, это нормально, не нормально тогда, когда мужчина хочет быть красивым.

Владимир Турчинский